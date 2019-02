VIDEO | Simeone skandaalsest "munad pihku" tähistusest: näitasin fännidele, et meil on need olemas!

"See tähendab, et meil on munad, palju mune," rääkis Simeone pärast 2:0 võitu Juventuse üle Meistrite liiga kaheksandfinaali avamängus. "Alustada Diego Costa ja Kokega, kes pole kuid mänginud, nõuab mune."

"Ma tegin seda mängijana nii Lazios kui ka Bolognas ning nüüd uuesti, et näidata fännidele, et meil on mune," lisas ta. "See polnud suunatud teisele meeskonnale, vaid meie enda fännidele."

"Tunnistan, et see pole kena žest, aga tundsin, et pean seda tegema. See oli nii raske mäng, me võitlesime väga kõvasti ning Diego Costa tegi väga kõva tööd, kuigi ta polnud sada protsenti vormis. Ma pidin näitama, mida ma tunnen. Saan ainult vabandada, kui kedagi solvasin, aga see tuli südamest."

Simeone võttis sõna ka videokohtunike süsteemi (VAR) teemadel, mis tema meeskonnalt 73. minutil värava röövis. Selle asemel, et VAR-i kiruda, peab ta end endiselt selle pooldajaks. "Usume endiselt, et VAR teeb jalgpalli kõigi jaoks õiglasemaks," sõnas ta.