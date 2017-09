VIDEO | Saksamaa koondise ründaja tervis ei pidanud Meistrite liigas fännide kisale vastu

Tänavu Saksamaa koondises läbimurde teinud 21-aastane väravakütt oli ülimalt häiritud Besikase fännide kõrvulukustavast kisast. Werner palus vahepeal endale kõrvatroppe, et edasi mängida, kuid lõpuks oli ta sunnitud juba 32. minutil vahetust küsima.

“Ma ei ole elu jooksul varasemalt sellist atmosfääri kogenud. Ma ei suutnud mängule üldse keskenduda,“ tunnistas Werner väljaandele CapaMag. “Palusin kõrvatroppe, kuid ka nendest ei olnud abi. Ma ei tundnud end üldse hästi.“

Saksamaa meedia teatel tekitas meeletu kisa Werneril pearinglust.

“Selliseks kogemuseks on mängijatele võimatu mingit ettevalmistust teha. Tribüünidelt tuli kõrvulukustav kisa ja see mõjutas meid kohtumise alguses. Olime esimese 20 minuti jooksul halvad. See oli meie kõigi jaoks õppetund,“ lisas Leipzigi peatreener Ralph Hasenhuttl.

G-alagrupi tabeliseis 2. vooru järel: 1. Besiktas 6 punkti, 2. FC Porto 3 punkti, 3. AS Monaco 1 punkt, 4. RB Leipzig 1 punkt.

Timo Werner becomes the 1st player to be subbed off because he couldn't cope with the fans noise #Beşiktaş #12thMan pic.twitter.com/tHq3gOz2Ij