VIDEO | Ronaldo vastas Meistrite liiga lahingu eel vägistamissüüdistustele: mu advokaadid on enesekindlad, mina niisamuti

Ameeriklanna Kathryn Mayorga süüdistab Ronaldot 2009. aasta suvel anaalses vägistamises, portugallane on seni kõik süüdistused tagasi lükanud, kuid tema advokaat tunnistas, et kaheksa aastat tagasi maksti Mayorgale üks Ronaldo nädalapalk, et ta juhtunust enam kunagi ei räägiks.

Teisipäevase kohtumise eel lausus Ronaldo, et on kindel, et tõde seatakse jalule.

"Tean, et olen eeskuju, 100% nii platsil kui selle kõrval," rääkis 33-aastane vutiäss. "Naeratan alati, olen õnnelik mees. Mängin fantastilises klubis, mul on fantastiline perekond. Mul on neli last, olen terve inimene - mul on kõik. Muud segajad ei häiri mind.

Ma ei valeta juhtunu osas ning mu advokaadid on enesekindlad, mina niisamuti."