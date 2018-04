VIDEO | Ronaldo värav meeldis nii Juventuse peatreenerile kui ka publikule

Eile Meistrite liiga veerandfinaali avamängus fantastilise käärlöögi väravaga hakkama saanud Cristiano Ronaldole plaksutasid ka kõige tulihingelisemad Juventuse fännid.

Portugallasele avaldas kiitust isegi Juventuse peatreener Massimiliano Allegri, kes ütles: "Ma ei tea, kas Cristiano värav on jalgpalliajaloo parim, aga kindlasti on see erakordne. Teda tuleb selle, eest, mida ta hetkel teeb, vaid õnnitleda."

"Olen siiski pettunud meie kolmandas väravas, sest kahe väravaga oleksime suutnud kordusmängus veel midagi ümber pöörata. Nüüd on see võimatu," lausus Allegri pärast 0:3 kaotust.

"Madridi Real on viimase palli mängimisel laastav. Sa ei võida kolme Meistrite liiga tiitlit nelja aasta jooksul juhuslikult. Me peame nüüd keskenduma oma liigale ning siis Madridis teise mängu ära pidama."

Juventuse väravavahilt Gianluigi Buffonilt küsiti, kas Ronaldo mängib praegu oma parimal tasemel. "Parimal? Ei, ma arvan, et see on tavaline Ronaldo. Arvestades, mida ta koos Messiga hooaeg hooaja järel teeb, võib neid võrrelda Maradona ja Pelega."

"Me tegime mõned vead, aga nii juhtub, kui kohtud parimatega," lisas Buffon. "Pettumus on suur, sest me ilmselt ei saa enam edasi. Sellest on kahju, aga mõnede tiimide vastu pead sa lihtsalt rahulikuks jääma ja vastast õnnitlema, sest objektiivselt hinnates on nad tugevam meeskond."