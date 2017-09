VIDEO | Ronaldo kirjutas ühe mänguga enda nimele kaks Messi rekordit

Eilses 3:0 võidumängus APOEL-i vastu lõi Madridi Reali suurim staar Cristiano Ronaldo kaks väravat. Nende tabamustega napsas portugallane endale aga kaks Lionel Messi nimel olnud Meistrite liiga rekordit.

Esimese tabamusega kirjutas Ronaldo enda nimele enim koduväljakul löödud väravate rekordi Meistrite liigas. Kui ennem hoidis argentiinlane seda tähist 54 väravaga, siis peale eilset teist tabamust Portugali koondislase poolt on selleks numbriks nüüd 56.

Just see teine värav, mis tuli penaltist, tõi Ronaldole ka teise rekordi. Nimelt on nüüd tema nimel 12 realiseeritud 11-meetri lööki. Varem oli tippmargiks Messi, kellel on võrku läinud 11 penaltilööki.