VIDEO: Manchester United võitis Euroopa liiga veerandfinaali, kuid kaotas Ibrahimovici

UEFA Euroopa liiga neljast veerandfinaali korduskohtumisest tervelt kolm läksid lisaajale. Nende seas ka Manchester Unitedi ja Brüsseli Anderlechti lahing Old Traffordil, mille väljakuperemehed võitsid.

Võiduvärava lõi 107. minutil Marcus Rashford. Resultatiivse söödu andis peaga pika tsenderduse vastu võtnud belglane Marouane Fellaini, kes mängis oma esimese kasvatajaklubi vastu.

United läks 10. minutil juhtima Rashfordilt kasti täpse söödu saanud Henrikh Mkhitaryani väravast. Andrelecht jõudis viigiväravani 32. minutil, kui Youri Tielemansi kauglöögist latti põrkunud palli lõi värava ees võrku Sofiane Hanni.

Mitu kuldset võimalust luhtas Zlatan Ibrahimovic, kes normaalaja viimasel rünnakul peapalli eest võideldes põlve väänas ja arstide saatel enne lisaaega riietusruumi lahkus. Kuigi vigastuse tõsidus pole veel teada, tähendavad taolised põlvetraumad tavaliselt mitme kuu pikkust mängupausi. Arvestades, et tänavune Euroopa liiga finaal toimub Stochkolmis, on see rootslasest ründajale väga valus hoop.

Gelsenkircheni Schalke alistas pärast 2:0 lõppenud normaalaega (avamäng 0:2) 3:2 Amsterdami Ajaxi. Lyon alistas haaravas penaltiseerias, kus vaja läks kaheksat ringi, võõrsil Besiktase. Normaalaeg Türgis oli nagu nädal tagasi Prantsusmaalgi lõppenud kodumeeskonna 2:1 võiduga, lisaajal jäid meeskonnad kuivale.

Normaalajal suutis edasi pääseda vaid Celta Vigo, kes tegi võõrsil Genkiga 1:1 viigi, kuid võitis avamängu kodus 3:2.