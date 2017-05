VIDEO: Manchester United alustas treeningut leinaseisakuga ja muutis Euroopa liiga finaali eel plaane

Homme UEFA Euroopa liiga finaalis Stockholmis Amsterdami Ajaxiga kohtuv Manchester United alustas tänast treeningkorda kodulinnas leinaseisakuga, mälestamaks esmaspäeva hilisõhtul Amsterdam Arenal terrorirünnakus hukkunud 22 inimest.

United jättis pommirünnaku tõttu ära täna toimuma pidanud pressikonverentsi. Teekonda Stockholmi poole alustavad Jose Mourinho hoolealused kohaliku aja järgi kell 14.15.

"Eile õhtul Manchesteris aset leidnud traagiliste sündmuste ja selle tõttu, millist mõju see kõikidele klubi inimestele ja linnaelanikele on avaldanud, oleme otsustanud tänaõhtuse mängueelse pressikonverentsi Stockholmis tühistada. Oleme kindlad, et kõik mõistavad selles olukorras meie otsust," ütles Unitedi pressiesindaja Sky Sportsi vahendusel.

"Meie mõtted on sel raskel ajal ohvrite ja nende perekondadega."

Euroopa jalgpalliliit UEFA on teatanud, et homsel finaalil pole põhjust terrorirünnakut karta. "Meil pole hetkel ühtegi infot, mis viitaks, et Euroopa liiga finaal Stockholmis oleks terrorirünnakute sihtmärk," seisis alaliidu pressiteates.

Ka homne finaalmäng algab leinaseisakuga ning mängijatel on lubatud kanda musti käepaelu.