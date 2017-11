VIDEO | Liverpooli tähtsal pressikonverentsil üles astunud Klavani humoorikas nali pani saali muigama

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool kohtub teisipäeva õhtul Meistrite liigas võõrsil Sevillaga. Matši eel toimunud pressikonverentsil astusid Liverpooli poolelt ajakirjanike ette pressikonverentsile peatreener Jürgen Klopp ning Klavan.

Mõnusa huumorimeele poolest tuntud Klavan suutis ka Sevillasse kogunenud ajakirjanikud muigama panna, kui ta rääkis meeskonna tänavuse hooaja tähtmängijast Mohamed Salah'st.

“Ta on suurepärane mängija. Teda ei näegi eriti tihti treeningul, kuna ta on nii kiire,“ viskas Klavan nalja ning kiitis seejärel tiimikaaslast veelgi. “Ta on algusest peale olnud väga hea. Nüüd on ta löönud meie jaoks järjest väga tähtsaid väravaid,“ lisas Klavan.

Salah on sel hooajal pidanud Liverpooli eest 18 kohtumist ning löönud selle ajaga 14 väravat.

Eelpool mainitud olukord videost alates 16.00.