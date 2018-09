VIDEO | Liverpooli täht Sadio Mane pettis maailma kõige kallima mängija Neymari julmalt ära

Eelmisel suvel maailma kõige kallimaks jalgpalluriks kerkinud Neymar jäi naerualuseks, kui ta üritas takistada Liverpooli tähte Sadio Mane'd. Mane oskused olidki mullu 222 miljoni euro eest PSG-ga liitunud Neymari jaoks liiast ning Senegali ääreründaja mängis brasiillase efektselt üle.

Meistrite liiga valis seejärel Mane liigutuse ka võistluspäeva kõige ilusaks tehniliseks soorituseks.

😵 Outrageous. Sadio Mané sends Neymar and picks up Skill of the Day 👌 @Mastercard #UCL pic.twitter.com/nK7jqKWmSR