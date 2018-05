VIDEO | Liverpooli fännid on marus: kas Ramos vigastas Salah'd meelega?

Meistrite liiga finaali esimese poolaja suurimaks kõneaineks oli Liverpooli suurima tähe Mohamed Salah' vigastus, mille ta sai Sergio Ramosega koos maha kukkudes.

Salah' käsi jäi Ramose haardesse kinni ning maha kukkumise järel haaras egiptlane oma õlast. Kuigi ta üritas mängu jätkata, selgus peagi, et ta ei suuda siiski kohtumist jätkata ning tema asemele sekkus vahetusest Adam Lallana.

Liverpooli fännid on sealjuures täiesti veendunud, et Ramos vigastas Salah'd meelega. "Ta on ju teada-tuntud räpane mängija. Miks me isegi üllatume? See on täiesti kriminaalne, et ta sellega puhtalt pääseb," näib olevat Liverpooli toetajate põhiline sõnum internetifoorumites.

Otsusta ise: