VIDEO | Legendaarse Rivaldo poeg põrutas Euroopa liigas vägeva värava

Eilses Euroopa liiga mängus Bilbao Athleticu vastu säras Rivaldinho tõeliselt ilusa tabamusega, tehes koduplatsil tugeva vastase vastu seisuks 1:1. Sama skooriga kolmanda eelringi avakohtumine ka lõppes.

Kohtumist oli vaatamas ka Rivaldo ise, kes ei häbenenud poja iluväravat ka vastavalt tähistada!

Vaata Rivaldinho väravat:

THIS IS EPIC! Rivaldinho scores an AMAZING goal vs Athletic Club, the great Rivaldo goes crazy in the stands! Absolutely wonderful goal! pic.twitter.com/1ibKCIM1fU