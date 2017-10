VIDEO | Jürgen Klopp vastas Sloveenia ajakirjaniku imelikule küsimusele vaimukusega

Liverpooli peatreeneril Jürgen Kloppil kohe veab nende pressikonverentsidega! Alles eelmisel Meistrite liiga mängul sattus ta kahtlaste küsimuste laviini alla Moskvas, eile pidi ta ühte kummalist avaldust kommenteerima Sloveenias, kus täna mängitakse sealse meistri Mariboriga.

"Võib-olla olete kuulnud meie spordidirektori Zlatko Zahovici avaldust, kes ütles, et Jürgen Klopp on suurepärane treener, kuid probleem on selles, et suurepärased treenerid ei võida suuri tiitleid või võidavad neid lihtsalt vähem, nagu näiteks Fabio Capello. Ning et teil olevat karisma, mida fännid ja meedia väga armastavad. Kuidas te seda avaldust kommenteeriksite?" kõlas küsimus.

Saalis puhkes naerupahvakas, kuid sakslane ei pööritanud silmi ega jätnud vastamata, vaid pööras olukorra talle omaselt naljaks.

"Ma teen kokkuvõtte. Tundub, et ma olen karismaatiline ja vaimukas luuser. Aitäh selle eest! Ei kommenteeri."

Teise Liverpooli esindajana istus pressikonverentsi laua taha keskkaitsja Dejan Lovren, kes kinnitas, et on selja- ja kubemevigastuse, mis teda mõned nädalad tagasi valuvaigisteid sööma sundisid, välja ravinud. Seega võib eeldada, et horvaat kuulub ka täna Liverpooli algkoosseisu ning Ragnar Klavanil jääb üle loota, et teda eelistatakse Kameruni kaitsjale Joel Matipile, mis on vähetõeäoline.

Vaata Kloppile esitatud küsimust videost alates 8:45