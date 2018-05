VIDEO | Jupp Heynckes väravavahi prohmakast: Ulreichil lõi korraks pildi mustaks

Müncheni Bayerni peatreener Jupp Heynckes tunnistas, et väravavaht Sven Ulreichi teise poolaja alguse prohmakas läks meeskonnale kalliks maksma, kuid ei heitnud palli läbi laskmist mehele ette.

Karim Benzema viis Madridi Reali Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumises 2:1 juhtima teise poolaja 22. sekundil, kui Ulreich kaitsjalt tagasi tulnud palli esmalt käega tõrjuma läks, kuid siis selle enda külje alt hoopis läbi lasi. Kuna Real võitis avamängu, vajanuks Bayern nüüd finaalipääsuks juba kahte tabamust. Ühe nad jõudsid siiski teha, kuid teist enam mitte.

"Ulreich sattus segadusse. Tal lõi korraks pildi mustaks. Ta ei teadnud, kas ta võib selle üles korjata. Kui ta aru sai, et ei või, läks ta närvi ja nii see juhtuski. See on mängija jaoks kohutav asi, mida läbi elada. See oli mu meeskonnale halb moment, kuid meil oli värava löömiseks palju võimalusi ning mu väravavaht mängis kokkuvõttes väga hästi," rääkis Heynckes.

"Tulemusega on raske leppida. Pärast nii briljantset esimest poolaega on raske endale nii delikaatsel hetkel värav sisse lasta. Me mängisime tegelikult väga hästi. Real panustas ainult vasturünnakutele oma väljakupoolelt. Olime kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond. Domineerisime ka täna. Usun, et nad peavad suured tänud ütlema Keylor Navasele selle erakordse esituse eest. Eriti lõpupoole päästis ta neid palju."

Vaata Ulreichi prohmakat!