VIDEO: Jose Mourinho Euroopa liiga poolfinaali eel: see on ManU ajaloo tähtsaim mäng

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peab täna Euroopa liiga poolfinaali korduskohtumise hispaanlaste Vigo Celtaga. Avamängu võitis United võõrsil 1:0.

"Ma arvan, et mõlemal meeskonnal on motivatsiooni sama palju. Celta peab seda mängu oma klubi ajaloo tähtsaimaks. Ma tunnen, et see on ka meie jaoks ajaloo tähtsaim mäng," üllatas Manchesteri klubi peatreener kuulajaid eilsel pressikonverentsil.

"Pole oluline, mis on varem juhtunud ning kui suuri mänge me oleme mänginud. Loeb vaid järgmine mäng ning ma ei usu, et Celta ei unista võidust rohkem kui meie," põhjendas portugallane.

Manchester Unitedi ja Vigo Celta kordusmäng algab kell 22.05. Samal ajal kõlab avavile ka Lyonis, kus kohalik Olympique üritab Amsterdami Ajaxi vastu imet korda saata. Avamängu võitsid hollandlased 4:1.