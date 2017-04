VIDEO ja FOTOD: Lyoni ja Besiktase mäng algas kaklusega, fännid põgenesid vutiväljakule

Rahutused algasid Besiktase fännide tõttu, kes lasid staadioni ülemistest sektoritest kodumeeskonna poolehoidjate hulka rakette, mille järel prantslased väljakule põgenesid. Fännide vahelised kaklused olid aset leidnud juba ka matši eel Lyoni staadioni ümbruses.

BREAKING #Turkey #Besiktas fans throwing objects at the #Lyon fans who are now forced to climb over to the pitch. pic.twitter.com/SiRxqS4qDr

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) April 13, 2017