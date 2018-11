VIDEO JA FOTOD | Kreeka klubi ultrad loopisid Amsterdami Ajaxi fänne rakettidega

Sotsiaalmeedias levivatest klippidest on näha, kuidas Ateena AEK toetajad loopisid Ajaxi fännisektorisse rakette. Eurospordi andmetel viskas üks fänn isegi Molotovi kokteili inimeste sekka.

Kohalik politsei sekkus olukorda kiirelt. Kreeka politsei ajas vandaalitsenud kreeklased laiali, aga Ajaxi fännid olid rünnakust häiritud ning seetõttu tekkis omakorda kokkupõrge Ajaxi toetajate ja kohaliku politsei vahel.

Amsterdami Ajax võitis Dusan Tadici kahest väravast kohtumise 2:0 ning kindlustas edasipääsu 16 parema hulka.

Nothing to see here, just an AEK fan lobbing a firework into the Ajax end. pic.twitter.com/JVDi3BCjbL