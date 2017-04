VIDEO ja FOTOD: 30 Manchester Unitedi fänni sai mängu ajal elektrilöögist surma

United on Nigeeria kõige populaarsem jalgpalliklubi ning eilset kohtumist jälgisid seal sajad tuhanded inimesed. Ühe "jalgpalli vaatamise keskuse" peale maandus aga kõrgepingekaabel, mis saatis ootamatul kombel teise ilma koguni 30 jalgpallisõpra.

Hukkunute mälestuseks postitas Manchester United oma sotsiaalmeediasse ka neile pühendatud foto.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2017