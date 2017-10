VIDEO ILUVÄRAVAST | Viimaste minutite käärlöök tõi Arsenalile eurosarjas napi võidu

H-alagrupi kohtumise ainus värav sündis matši 85. minutil, kui tabamuse sai kirja prantslasest ründaja Olivier Giroud, kes saatis palli väravasse käärlöögist.

Teises H-alagrupi kohtumises alistas Eesti koondislase Artur Pika endine tööandja Borissovi BATE 1:0 Kölni.

Turniiritabelis on Arsenalil kolme vooru järel täisedu 9 punkti. BATE ja Crvena Zvezda on kogunud 4 silma. Köln on jätkuvalt nulli peal.

People will still think Giroud’s goal against Palace was a fluke. He’s always had it in him. pic.twitter.com/kT0JymGAny