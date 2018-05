VIDEO | Hispaaniasse ravile läinud Salah jooksis lennujaamas reporteri eest ära

Meistrite liiga finaali ebaõnnesõdur Mohamed Salah maandus eile Hispaanias, kuhu ta saabus ravi saama vigastatud õlale. Lennujaamas ootas teda kohaliku telekanali reporter, kes küsis muu hulgas, kas ta usub, et Sergio Ramos tegi ta meelega vigaseks.

Liverpooli egiptlasest ründaja ei vastanud ühelegi küsimusele, vaid tõmbas kapuutsi pähe ja kiirendas sammu.

El Chiringuito TV ajakirjanik küsis Salah'lt, kas ta on MM-iks valmis, kas ta usub teooriatesse, mille kohaselt vigastas Ramos teda tahtlikult ning kas on võimalik, et ta mängib järgmisel hooajal Madridi Realis.

Vastust saamata vahetas reporter taktikat ja küsis tundelisemalt: "Kuidas sa ennast tunned? Paljud inimesed murevad su vigastuse pärast." Kuid Salah' ignoreeris neidki küsimusi.

¡EXCLUSIVA de #JUGONES! Salah, CAZADO en España. ¡OJO a LAS IMÁGENES! pic.twitter.com/dJcCwWKcDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2018

Sotsiaalmeedia vahendusel on Salah fännidele teatanud, et kavatseb 14. juunil algavaks MM-finaalturniiriks kindlasti terveks saada. "See oli minu jaoks väga raske õhtu, aga ma olen võitleja. Olen kindel, et saan Venemaal mängida ja teid kõiki uhkeks teha," kirjutas Salah Twitteris. "Teie armastus ja toetus annab mulle jõudu, mida vajan."

Salah pidi õlavigastuse tõttu Kiievis toimunud finaalis väljakult lahkuma juba 31. minutil. Paar minutit varem oli ta murule pikali tõmmanud Reali kapten Sergio Ramos, egiptlane maandus valusalt õla peale. Liverpool kaotas matši Madridi Realile 1:3.