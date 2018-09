VIDEO | Euroopa liigas võiduvärava löönud jalgpallur läks tabamust tähistades staadionil kaduma

Kohtumise ainsa värava lõi 61. minutil penaltist Kosovo koondislane Benjamin Kololli. Väravast enam pakkus kõneainet aga tabamuse tähistamine. Nimelt tormas Kololli värava järel Zürichi poolehoidjate suunas, kuid kadus ühtäkki kõigi vaateväljast.

Nimelt oli staadionil tribüünide ja väljaku vahel sügav kraav. Üle barjääri hüpanud Kololli ei osanud arvata, et teda ootab seejärel kukkumine mitme meetri kõrguselt. Õnneks pääses Kololli suuremate vigastusteta ja sai mängu jätkata.

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! 😅 pic.twitter.com/il9i1GqdwK