VIDEO | Diego Simeone pärast šokkviiki: kõik selgitused tunduksid vabandusena

Jalgpalli Meistrite liiga eilse mängudeõhtu suurima üllatuse serveeris Aserbaidžaani meister Karabahh, kes tegi võõrsil 2014. ja 2016. aasta finalisti Madridi Atleticoga 1:1 viigi.

Antoine Griezmann, Kevin Gameiro ja Diego Godin luhtasid kodumeeskonna esimesed suured võimalused, Karabahh leidis aga järjest rohkem enesekindlust ning läks vahetult enne avapoolaja lõppu endise Getafe poolkaitsja Micheli pealöögist juhtima.

Vaheajalt naastes oli lähedal ka külaliste teine värav, kuid kauglöögiga ristnurka viigistas seisu hoopis 56. minutil ghanalane Thomas Partey. 25 minutit enne lõppu näitas kohtunik Deniz Aytekin Pedro Henriquele otse punast kaarti ning Karabahh jäi platsile kaitsma kümnekesi. 88. minutil sai teise kollase Atletico montenegrolasest kaitsja Stefan Savic.

Tipphetked:

"Kõik selgitused pärast sellist tulemust tunduksid vabandusena," ütles Atletico peatreener Diego Simeone mängujärgsel pressikonverentsil. "Me ei alustanud halvasti. Meil olid mõned võimalused, kuid me ei kasutanud neid ära. Muutusime poolaja lõpus ärevaks ja närviliseks. Teisel poolajal mängisime nii, nagu pidime. Mul on tunne, et meeskond tegi kõik endast oleneva."

"Nende väravavaht tegi hea mängu, Karabahh kaitses väga hästi. Tulemus pole ilmselgelt see, mida me tahtsime ning me maadleme endiselt väravatega. Peame sellest olukorrast välja tulema."

Atletico on kaks mängu enne alagrupiturniiri lõppu seisus, kus 16 parema hulka pääsemiseks tuleb vaid võita ja loota, et Karabahh suudab veel ühe jänese kübarast välja võtta ehk üllatada ka Romat või Chelseat. Teises C-grupi mängus alistas AS Roma eile Londoni Chelsea 3:0.

"Kui Roma siia tuleb, üritame mängu võita. Sa saad selle, mida väärt oled. Pärast mängu oleme targemad, kas jätkame või oleme juba väljas," lisas Simeone.

Tabeliseis: 1. AS Roma 8 punkti, 2. Chelsea 7, 3. Atletico 3, 4. Karabahh 2.

Kollase kaardi sai ka vastaste väravavahile vea teinud Fernando Torres, kes 69. minutil mängu päästma toodi. Foto: REUTERS/SCANPIX