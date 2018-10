VIDEO | CSKA kangelane Akinfejev sai üleminutitel kahe sekundiga kaks kollast kaarti

Esimes korda pärast 11 aastat ja 43 mängu Meistrite liigas oma seljataguse puhtana hoidnud Akinfejev oskas viiendal üleminutil endale välja rääkida kaks järjestikust kollast kaarti, mille andmiseks kulus kohtunikul umbes kaks sekundit.

Teisele kollasele kaardile järgneb teatavasti punane, mistõttu pidi viimaseks lahtilöögiks postide vahele seisma varuväravavaht Georgi Kõrnats.

Mis Akinfejevi aga endast nii välja ajas? Vene meedia teatel nõudis Akinfejev, et kohtunik vilistaks CSKA karistusalas Realile vea, mida viimane siiski ei teinud. Nüüd peab ta vahele jätma kohtumise 23. oktoobril võõrsil AS Roma vastu. Kui UEFA on armulik ja venelasele pikemat võistluskeeldu ei määra, saab ta jälle puuri kaitsta 27. novembril, kui Romat võõrustatakse Moskvas.

"Esimese kollase sai ta võibolla vaidlemise eest. Siis küsis ta "Miks" ja sai kohe teise. Kohtunikul oli vist midagi segi läinud. Ta peab aru saama, et nii kaalukas mängus pole mõtet teist kollast anda," rääkis ajakirjanikele CSKA kaitsja Nikita Tšernov.