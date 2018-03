VIDEO | Absurdne poleemika: kas Dani Alves pühkis nina Ronaldo särgi sisse?

Maailma meedias on ringlemas video teisipäevasest Meistrite liiga kohtumisest, kus Dani Alves (PSG) väidetavalt Madridi Reali superstaari Cristiano Ronaldo särgi sisse nina nuuskamisest tatised näpud pühkis.

Spekulatsioonid on läinud nii kaugele, et on sundinud brasiillasest kaitsja lõpuks Twitteris juhtunut kommenteerima.

"Sarjast välja kukkumine pole minu töös väga valulik, sest seda tuleb vahel ikka ette, aga näha ja lugeda nii rumalaid asju..." kirjutas Alves. "Jätkan võistlemist nii, nagu ma ikka olen teinud, ja jätan mõttetused lollidele inimestele."

Alves kasutas ühtlasi võimalust ja vabandas oma varasemate kommentaaride pärast, mille ta tegi 31-aastaselt lahkunud Fiorentina kapteni Davide Astori teemal. "Iga päev surevad maailmas miljonid lapsed ning nad ei saa kunagi sellist vastukaja," ütles Alves enne PSG - Reali kaheksandikfinaali korduskohtumist.

Teravat vastukaja sai hoopis Alvesi enda postitus, millele reageeris näiteks staarründaja Mario Balotelli, kes kirjutas Instagramis: "Ta ei öelnud midagi valesti, aga selle oleks võinud antud hetkel enda teada jätta. Ta võinuks lihtsalt kaastunnet avaldada ja eluga edasi minna, mitte mingit jama ajada. Sellised kommentaarid ei ole kellegi surma puhul kohased."