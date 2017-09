Venemaa jalgpalliliit Liverpooli ja Unitedi fännidele: käituge ilusti või jääte siia kauemaks!

Venemaa jalgpalliliit hoiatas sel nädalal Moskvasse reisinud Liverpooli ja Manchester Unitedi fänne: kui te end vaos ei hoia, tehakse teie elu väga ebamugavaks.

Ragnar Klavani leivaisa kohtub täna UEFA Meistrite liigas Moskva Spartakiga ja Manchester United homme CSKA-ga. Kahe meeskonna peale kokku oodatakse Venemaa pealinna 2000 külalisfänni.

Vene ja Inglise fännidel on alati olnud kana kitkuda. Viimati nähti koledaid stseene 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Prantsusmaal. Venemaa vutiliidus turvalisuse eest vastutav Vladimir Markin hoiatas, et huliganismi eest karistatakse meie idanaabri juures karmilt.

"Ma ei taha kedagi hirmutada, aga ma hoiatan kõiki, kes plaanivad siia mitte ainult oma meeskonda toetama ja riiki vaatama tulla, vaid tahavad huligaansuseid toime panna: seadus on kõigile sama, mitte ainult venelastele. Kes seda rikuvad, saavad vastavalt karistatud, tõenäoliselt pika viibimisega Venemaal tingimustes, mis külalistele ei meeldi," rääkis Markin uudisteagentuurile TASS.

Õhkkonna muudab pingelisemaks tõsiasi, et Spartaki ja CSKA fännidel on ka hiljuti pahandusi olnud. Liverpooli vastased said eelmisel nädalal UEFA-lt 60 000 eurot trahvi, kuna nende fännid tulistasid eelmises euromängus Maribori vastu Sloveenias kohtuniku suunas signaalraketi. Lisaks ei pääse Spartaki fännid järgmises mängus Sevilla vastu võõrsil staadionile.

Liverpooli ja Unitedi fännidel on soovitatud Moskvas liikudes fännisümboolika peidus hoida ja mitte üksi ringi liikuda. Venelased peavad end turvalisuse vallas hetkel kõvasti tõestama, sest tuleval aastal toimuvad Venemaal MM-finaalturniiri mängud.

Spartak ja Liverpool kohtuvad täna kell 21.45. Delfi vahendab kogu Meistrite liiga õhtu sündmusi operatiivselt tekstipõhises otseülekandes.