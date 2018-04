Vene-Briti "sõda" jätkus jalgpallirindel: CSKA süüdistab inglasi provokatsioonis

Moskva CSKA jalgpalliklubi süüdistab Inglismaa ajalehte Daily Mirrorit ja anonüümset Reutersi fotograafi laimus.

Reedene Daily Mirror kirjutas, et üks Moskva jalgpallistaadionil viibinud Reutersi fotograaf oli neile väitnud, et Euroopa liiga veerandfinaalmängus CSKA ja Arsenali vahel leidis aset rida rassistlikke intsidente, kus venelased solvasid Arsenali mustanahalisi jalgpallureid. Kui pall jõudis Danny Welbecki või Alex Iwobini, olevat Venemaa klubi poolehoidjad teinud ahvihäälitsusi.

Esmalt võttis ajalehe süüdistuste suhtes sõna CSKA klubi rassismi vastu võitlevad fännid organisatsioonist "CSKA Fans Against Racism" ("CSKA fännid rassismi vastu").

"Meie inimesi oli staadionil 11, üks neist ka ultrate sektoris. Meie oleksime esimesena rassismist teatanud, kuid saame öelda, et kogu see informatsioon on vale. Rääkisime ka mitmete inglise ajakirjanikega, kellest ükski ei pannud tähele solvanguid. Ja kes üldse on see anonüümne Reutersi ajakirjanik? Kuna Daily Mirror teab, et neid ei usalda keegi, toodi mängu märksa austusväärsem Reuters. Täielikud klounid!" seisab fänniorganisatsiooni avalduses.