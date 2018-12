VAR võetakse Meistrite liigas kasutusele juba sel hooajal

Varem oli UEFA otsustanud, et VARi kasutatakse tugevaimas klubisarjas alles 2019/20 hooajast alates.

Videokordused võetakse peakohtunikele abiks ka 2019. aasta UEFA Superkarika mängus, 2020. aasta Euroopa meistrivõistlustel, 2020/21 Euroopa liiga alagrupiturniiril ja play-offides ning 2021. aasta Rahvuste liiga finaalis.

Hetkel on VAR kasutusel Saksamaal Bundesligas, Itaalias Serie A-s ja Hispaanias La Ligas. Inglaste Premier League on otsustanud selle kasutusele võtta alates järgmisest hooajast.