Vandenõuteooria: Ronaldo usub, et tema punane kaart Meistrite liigas polnud juhus

Väljaande Tutto Mercato Web artiklis avaldab Palmeri, et sellise info on talle ette söötnud "Ronaldole lähedased allikad", kelle sõnul teeb Real kõik endast oleneva, et teda kahjustada.

"CR7 usub, et kõik saab alguse Madridi Realist ning tegu on Florentino Perezi poliitilise tahtega portugallase tähtsust rahvusvahelises jalgpallis õõnestada," kirjutab Palmeri.

Väidetavalt usub Ronaldo, et Real survestas Euroopa jalgpalliliitu (UEFA) Ronaldot nimetama Londonis toimuval FIFA auhinnagalal maailma parimaks jalgpalluriks keegi teine peale tema. Palmeri väidab, et Ronaldol oli plaanis Londoni galal osaleda, kuid Luka Modrici võidust kuuldes tühistas ta oma reisi.

"On absoluutselt tõsi, et Cristiano Ronaldo lennuk oli juba Monte Carlost õhku tõusmas, kuid protesti märgiks ostsustas ta tseremoonial mitte osaleda," ütleb Palmeri.

Ühtlasi väidab itaallane, et Ronaldo kahtlustab ka viimases punases kaardis, mille ta sai Meistrite liiga mängus Valencia vastu, Perezi kurja kätt. Palmeri sõnade kohaselt uskuvat Juventuse ründaja, et tema eemaldamine "ei saanud olla juhus".

Ning seegi pole veel kõik. Palmeri sõnul ei jää Ronaldo eelseisvatest koondisemängudest eemale mitte teda tabanud vägistamissüüdiste tõttu, vaid tegemist on UEFA Rahvuste liiga boikotiga.

"Cristiano väljendab vastumeelsust selle vandenõu suhtes, seega ta otsustas Rahvuste liigat boikoteerida. Ta ei taha oma kohalolekuga panustada Rahvuste liiga edusse," lisab Palmeri.