VALUS VIDEO | Eesti jalgpallikoondise väravavaht sai ülitähtsas euromängus kirja omavärava

VPS asus koduväljakul Taani tippklubi Brondby vastu 1:0 juhtima, kui Meerits pillas 16. minutil otse nurgalöögist tulnud palli enda väravasse ning 1:1 oli tõsiasi.

VPS on suutnud praeguseks asuda 2:1 juhtima, kuid kolmandasse eelringi pääsemiseks peab VPS võitma kolme väravaga. Avamängu võitis Brondby koduväljakul 2:0.

Korduskohtumine veel käib!

