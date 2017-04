Valus löök: Bayerni ründetäht jääb eemale mängust Madridi Realiga

Müncheni Bayerni ründetäht Robert Lewandowski jääb eemale tänasest UEFA Meistrite liiga veerandfinaali avamängust Madridi Realiga.

Bundesliga käesoleva hooaja suurimat väravakütti, kes löönud 28 mänguga 26 väravat, vaevab õlatrauma.

Bayerni peatreener Carlo Ancelloti andis teada juba varem, et kui Lewandowski õlavalu ei taandu, siis Realiga mäng jääb vahele. "Tema puudumine ei muuda meie strateegiat, ega mõju kuidagi enesekindlusele. Teame, kui hea mängija Lewandowski on, aga me suudame olla tugevad ka ilma temata," julgustas Ancelloti Bayerni poolehoidjaid.

Lewandowski asemel peaks tipuründaja koha sisse võtma Thomas Müller.