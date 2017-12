Vähemalt üks soosik langeb Meistrite liigas kiiresti konkurentsist

Tänavuse hooaja Meistrite liiga soosikutest rääkides on ikka sõelale jäänud viis nime: Madridi Real, FC Barcelona, Müncheni Bayern, PSG ja Manchester City. Kaheksandikfinaalide loosi järel on selge, et nimetatutest vähemalt üks langeb juba järgmises ringis konkurentsist. Ohvriks saab tiitlikaitsja Real või suvel meeletult raha kulutanud PSG. Rõõmustada võis aga Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool. Mida 13. veebruaril algavast play-off'ist aga oodata ja kes on soosikud?