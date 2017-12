VÄGEV! Liverpool tagus Spartakile seitse vastuseta väravat ning purjetas kaheksandikfinaali

Juba neljandal minutil Philippe Coutinho penalist juhtima asunud Liverpool ei vaadanud pärast seda kordagi tagasi - juba 19. minutiks oli seis 3:0, teisel poolajal tehti löödi kaks väravat juba esimese viie minutiga.

Coutinho sai lõpuks kirja kübaratriki, kaks väravat lisas Sadio Mane, ühe värava lõi Mohamed Salah ning ühe tabamuse sai kahe väravasöödu kõrval enda arvele Roberto Firmino.

Ragnar Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit, tööd oli eestlasel võrdlemisi vähe ning kõige vajalikuga sai viljandlane kenasti hakkama.

E-alagrupis sai Liverpool seega kirja esikoha, mis annab neile kaheksandikfinaalide loosiks asetuse. Teisele kohale jäi hoolimata 1:1 viigist Mariboriga hispaanlaste Sevilla, kolmanda koha ja sellega kaasneva koha Euroopa liigas saab Spartak.

Edasipääsejaid pandi paika ka teistes alagruppides: F-grupis läheb Manchester City kõrval teisena edasi Donetski Šahtar, kes suutis koduplatsil teisejärgulise koosseisuga mänginud City alistada, G-grupist läheb Besiktase järel edasi FC Porto. H-grupis oli Tottenhami esikoht ja Madridi Reali teine koht juba enne viimast vooru kindel.

Kõik tänased mängud:

FC Porto - Monaco 5:2

Feyenoord - Napoli 2:1

Liverpool - Moskva Spartak 7:0

Maribor - Sevilla 1:1

RB Leipzig - Besiktas 1:2

Madridi Real - Dortmund 3:2

Donetski Šahtar - Manchester City 2:1

Tottenham - APOEL 3:0

Alagrupiseisud:

E: Liverpool 12 punkti, Sevilla 9, Spartak 6, Maribor 3

F: Man City 15, Donetski Šahtar 12, Napoli 6, Feyenoord 3

G: Besiktas 14, Porto 10, Leipzig 7, Monaco 2

H: Tottenham 16, Madridi Real 13, Dortmund 2, APOEL 2

Raul Ojassaar: Nüüd on lõppenud ka kõik teised mängud!Kõik tänased tulemused:FC Porto - Monaco 5:2Feyenoord - Napoli 2:1Liverpool - Moskva Spartak 7:0Maribor - Sevilla 1:1RB Leipzig - Besiktas 1:2Madridi Real - Dortmund 3:2Donetski Šahtar - Manchester City 2:1Tottenham - APOEL 3:0

Raul Ojassaar: Liverpooli mäng on lõppenud! Seitse-null ja alagrupi esikoht kindel!

Raul Ojassaar: Manchester City lööb ühe tagasi. Šahtar 2:1 Manchester City.

Raul Ojassaar: Besiktas taastab kohe oma edu. RB Leipzig 1:2 Besiktas.

Raul Ojassaar: Porto lööb Monacole kirsiks tordil viienda. Porto 5:2 Monaco.

Raul Ojassaar: Vähemusse jäänud Leipzig viigistab Besiktase vastu, kuid edasi see veel neid ei aita. Värava autoriks tulevane Liverpooli mees Naby Keita. RB Leipzig 1:1 Besiktas.

Raul Ojassaar: SEITSE. Spartaki meestel on juba piinlik! Mo Salah! Liverpool 7:0 Spartak.

Raul Ojassaar: Tottenham lööb samuti kolmanda - seda APOELi vastu. Tottenham 3:0 APOEL.

Raul Ojassaar: Real lööb kolmanda - Lucas selle autoriks. Real 3:2 Dortmund.

Raul Ojassaar: Ronaldo paneb palli väravasse, aga imeväikesest suluseisust ning kohtunikud seda ära ei loe.

Raul Ojassaar: Porto ja Monaco mängus jätkab juhtumist - prantslased löövad teisegi tagasi. Porto 4:2 Monaco.

Raul Ojassaar: KUUS! Sturridge'i sööt ja Manelt akrobaatiline kannalöök värava ees! 6:0!

Raul Ojassaar: Uudiseid Liverpooli alagrupist - tükk aega kaotusseisus olnud Sevilla on viigini jõudnud. Liverpooli suure edu tõttu see aga grupi seisu osas erilist rolli ei mängi. Maribor 1:1 Sevilla.

Raul Ojassaar: Aga Porto vastab kohe. Porto 4:1 Monaco.

Raul Ojassaar: Monaco saab ka täna silma pähe, aga ilmselt mitte tabelis - poolaka Kamil Gliki penalti vähendab nende kaotusseisu võõrsil FC Porto vastu 1:3-le.

Raul Ojassaar: VIIIIIS! Liverpool vajutab Spartaki maa sisse! Philippe Coutinho triblab venelastest läbi ning saadab väikese õnnega pooleks palli võrku! Kübaratrikk brasiillasele, 5:0 tabloole!

Raul Ojassaar: Dortmund viigistab! Reali kaitse puterdab mitu korda ning Aubameyang tõstab ülbelt palli lõpuks kõigist üle ja võrku. Real 2:2 Dortmund.

Raul Ojassaar: Liverpool jätkab hullamist! Sadio Mane virutab tsenderduse otse õhust võrku ning seis on 4:0!

Raul Ojassaar: Teised poolajad algasid!

Raul Ojassaar: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/cristiano-ronaldo-pustitas-meistrite-liigas-imelise-rekordi?id=80413530

Raul Ojassaar: Porto lööb Monacole juba kolmanda ning tundub, et prantslased on murtud. Porto 3:0 Monaco. Ühtlasi on esimesed poolajad lõppenud.

Raul Ojassaar: Dortmund lööb Realile ühe tagasi - täpne on ei keegi muu kui Pierre-Emerick Aubameyang. Real 2:1 Dortmund.

Raul Ojassaar: Porto ja Monaco mängus on madinaks läinud - ühel ajal said punase kaardi Felipe (Porto) ja Rachid Ghezzal (Monaco).

Raul Ojassaar: Tottenham virutab küproslastele teise - autoriks korealane Son. Tottenham 2:0 APOEL.

Raul Ojassaar: Donetski Šahtar tahab ka kindlasti edasi saada - hetke maailma parima meeskonna Manchester City vastu löödi just teine! Mõistagi mängib esikoha juba kindlustanud City täna teisejärgulise rivistusega. Šahtar 2:0 Manchester City.

Raul Ojassaar: Porto lööb Monaco vastu teise - Porto 2:0 Monaco. Nende edasipääs on nüüd juba üsna kindel.

Raul Ojassaar: Feyenoord viigistab Napoliga - Feyenoord 1:1 Napoli.

Raul Ojassaar: Üllatus! Donetski Šahtar läks kodus Manchester City vastu juhtima ning on hetkeseisuga edasipääsus kinni! Šahtar 1:0 Manchester City.

Raul Ojassaar: Tottenham lööb ka tänase esimese ära - autoriks Fernando Llorente. Tottenham 1:0 APOEL.

Raul Ojassaar: Ja tuleb ka kolmas! Roberto Firmino paneb 18. minuti lõpetuseks veel ühe! Liverpool 3:0 Spartak!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL LÖÖB TEISE! Philippe Coutinho realiseerib suurepärase rünnaku ning seis on 2:0!

Raul Ojassaar: Real lööb teise ja Cristiano Ronaldo teeb ajalugu - esimene mängija, kes on löönud värava ühel hooajal kõigis kuues Meistrite liiga alagrupimängus! Real 2:0 Dortmund.

Raul Ojassaar: Leipzigi seis läks raskemaks - lisaks Porto avaväravale on nad ise Besiktase vastu kaotusseisu jäänud. RB Leipzig 0:1 Besiktas.

Raul Ojassaar: Suurepäraseid uudiseid Liverpoolile - sloveenide Maribor on kodus Sevilla vastu juhtima asunud! Maribor 1:0 Sevilla.

Raul Ojassaar: Porto läheb Monaco vastu juhtima ning kindlustab oma kohta edasipääsejate seas! Porto 1:0 Monaco.

Raul Ojassaar: Real läheb Dortmundi vastu juhtima! Borja Mayoral autoriks. Real 1:0 Dortmund.

Raul Ojassaar: SEES! Philippe Coutinho vajutab neljandal minutil palli võrku! Liverpool 1:0 Spartak!

Raul Ojassaar: Salah tiritakse tsenderduse ajal pikali ning kohtunik näitab penaltit!

Raul Ojassaar: PENALTI LIVERPOOLILE!

Raul Ojassaar: Ja Napoli ongi oma tööd kohe hästi ära tegemas! Võitu on neil vaja ning samal ajal peavad itaallased lootma, et Šahtar kaotab. Piotr Zielinski on Napoli avavärava autoriks Feyenoordi vastu. Feyenoord 0:1 Napoli.

Raul Ojassaar: Mängud algavad!

Raul Ojassaar: Lahtised on veel kahe alagrupi teise koha meeskonnad. F-grupis on Napolil võimalik teiselt kohalt kangutada Donetski Šahtar, G-grupis on võrdselt seitse silma Portol ja RB Leipzigil.

Raul Ojassaar: Meie põhitähelepanu koondub otse loomulikult E-alagrupile, kus meie oma Ragnar Klavan hakkab koos Liverpooliga mängima Moskva Spartakiga. Eelmise vooru 3:3 viik Sevillas tähendab seda, et Liverpool vajab täna kindlasti vähemalt viiki, et edasi pääseda.

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Meistrite liiga selle hooaja viimane alagrupipäev on kätte jõudnud - ning lahtisi otsi on veel päris mitmeid.