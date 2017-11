Uskumatu mäng! Liverpool andis käest 3:0 eduseisu ning jättis Meistrite liigas edasipääsu kindlustamata

Juba 85 sekundi järel Roberto Firmino väravast juhtima asunud ning esimese poole tunniga kolm väravat löönud Liverpooli kaitse hakkas teise poolaja keskel pisut lagunema - vasakkaitsja Alberto Moreno õuduste õhtu tulemusena lõi Sevilla tema otsesel süül kaks väravat järjest ning muutis esialgu lootusetuna näinud seisu Sevilla jaoks põnevaks. Moreno väljavahetamine muutis Liverpooli mängu pisut kindlamaks, kuid viigivärav siiski tuli - kolmandal üleminutil jäi Sevilla nurgalöögi ajal pall Liverpooli karistusalasse vabaks ning Guido Pizarro pani palli võrku.

Ragnar Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit, saades oma ülesannetega üldjoontes hästi hakkama. Natuke võib nuriseda tema tegutsemise üle viimase värava olukorras - eestlane võitis küll nurgalöögi ajal esimese õhuvõitluse, kuid ei suutnud palli ohutsoonist välja klaarida.

Teistes alagruppides kindlustas edasipääsu ja alagrupivõidu Portoga 1:1 viigi teinud Besiktas.

Tulemused:

E-alagrupp:

Moskva Spartak - Maribor 1:1

Sevilla - Liverpool 3:3

Tabeliseis: Liverpool 9 punkti, Sevilla 8, Spartak 6, Maribor 2.

F-alagrupp:

Manchester City - Feyenoord 1:0

Napoli - Donetski Šahtar 3:0

Tabeliseis: Manchester City 15p, Šahtar 9, Napoli 6, Feyenoord 0.

G-alagrupp:

Besiktas - Porto 1:1

Monaco - RB Leipzig 1:4

Tabeliseis: Besiktas 11p, Porto 7, Leipzig 7, Monaco 2.

H-alagrupp:

APOEL - Madridi Real 0:6

Dortmundi Borussia - Tottenham 1:2

Tabeliseis: Tottenham 13p, Real 10, Dortmund 2, Apoel 2.

Meistrite liiga teisipäev

Raul Ojassaar: Sellised on kõik tänased tulemused:

Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud! Sevilla lööb teisel kolmveerandtunnil kolm väravat ja varastab Liverpoolilt viigipunkti!

Raul Ojassaar: Oi-oi kui halb teine poolaeg Liverpooli jaoks!

Raul Ojassaar: Klavan küll suudab Sevilla nurgalöögi ajal esimese õhuvõitluse võita, kuid pall jääb kasti lahtiseks ning Guido Pizarro lööb kolmandal üleminutil viigivärava!

Raul Ojassaar: EI OLE! SEVILLA VIIGISTAB!

Raul Ojassaar: Neli lisaminutit Liverpooli mängus.

Raul Ojassaar: Manchester City tüürib viiest mängust viie võidu poole - koduplatsil viib Pep Guardiola tiimi 88. minutil juhtima Raheem Sterling.

Raul Ojassaar: Liverpooli viimane vahetus - väljakule Alex Oxlade-Chamberlain, välja hea mängu teinud Salah.

Raul Ojassaar: Veel üks värav Napolile - 3:0 lööb Dries Mertens.

Raul Ojassaar: Nüüd saab Liverpooli poolelt löögile Mane, kuid üle värava. Kümmekond minutit veel jäänud vastu pidada - siit Sevillale viigi andmine oleks oi-oi kui valus.

Raul Ojassaar: Napoli lööb 2:0 - Šahtari vastu oli täpne Piotr Zielinski.

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus Liverpoolile - Salah' söödust sai löögile Emre Can, kuid tema soorituse suutis väravavaht tõrjuda.

Raul Ojassaar: Suurepärane värav Tottenhamilt! Heung-min Son viib Spursi Dortmundi vastu võõrsil 2:1 juhtima.

Raul Ojassaar: Vahelduseks võimalus ka Liverpoolile - Salah saab väga heast kohast proovida ning teenib nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Klavan võtab Sevilla poolkiire rünnaku veaga maha ning tundus, et kohtunik andis meie mehele viimase hoiatuse.

Raul Ojassaar: James Milner ja Emre Can tulevadki väljakule - välja patune Moreno ja Philippe Coutinho.

Raul Ojassaar: Häirekellad helisevad Liverpooli pingil praegu väga kõvasti. Kuidagi on vaja mängu muutust.

Raul Ojassaar: LATT! Sevilla tabab karistusala seest latti, tõuseb ka suluseisulipp!

Raul Ojassaar: Liverpool on mängu täiesti käest ära andnud. Sevilla surub jõuliselt.

Raul Ojassaar: SEES! Jälle on Sevillast pärit Moreno see mees, kes Liverpoolile kaitses käki kokku keerab - hispaanlane astub Ben Yedderile varba peale ning sama mees realiseerib ka penalti! 2:3, Liverpooli kindlast edust on alles jäänud vaid räbalad!

Raul Ojassaar: Sevilla saab penalti!

Raul Ojassaar: Ronaldo tegi väravaga ajalugu!https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/933077456482979841

Raul Ojassaar: Skoor on avatud ka Napoli ja Donetski Šahtari mängus - kodumeeskond on Lorenzo Insigne tabamusest juhtima asunud.

Raul Ojassaar: Sevillal oli kasutada paar kauget karistuslööki, kuid nende pallidega suutis surve alla jäänud Liverpool toime tulla.

Raul Ojassaar: Tõeline saunaõhtu on Nikosias - Real on seal APOELi vastu juba 6:0 juhtima asunud. Värava autoriks taas Ronaldo!

Raul Ojassaar: Sevilla lööb ühe tagasi! Moreno vea tõttu saavad hispaanlased paremalt äärelt karistuslöögi, esipostis hüpatakse sama mees üle ning seis on 1:3!

Raul Ojassaar: Tottenham viigistab võõrsil Dortmundiga tänu Harry Kane'i suurepärasele löögile! Samal ajal lööb Real APOELile juba viienda - autoriks ei keegi muu kui Cristiano Ronaldo!

Raul Ojassaar: Meeskonnad on tagasi platsil ning teised poolajad võivad alata!

Raul Ojassaar: Võõrsiltiimid on täna ruulinud!https://twitter.com/GracenoteLive/status/933072639324762112

Raul Ojassaar: Poolaeg! Liverpool on juba esimese kolmveerandtunniga 3:0 juhtima asunud ning on praeguse seisuga edasipääsu kindlustamas!

Raul Ojassaar: Karim Benzema lööb Ronaldo söödust oma teise värava - ning Real on APOELi vastu võõrsil juba avapoolajaga 4:0 ees!

Raul Ojassaar: Aga Leipzig vastab kohe - 4:1!

Raul Ojassaar: Monaco lööb kodus Leipzigi vastu ühe tagasi - seal on seis 1:3.

Raul Ojassaar: Ka Real lööb kolmanda - 41. minutil on täpne Nacho.

Raul Ojassaar: Salah'l on võimalus Liverpooli neljandaks, kuid väravavaht ja kaitsjad tulevad olukorraga toime.

Raul Ojassaar: Real läheb võõrsil APOELi vastu 2:0 juhtima - värava autoriks Karim Benzema.

Raul Ojassaar: Sevilla hoiab palli tegelikult Liverpoolist tunduvalt rohkem: ekraanigraafika ütleb, et söötude arv on 232:93 kodumeeskonna kasuks. Liverpool on seevastu ründes täiesti surmav olnud.

Raul Ojassaar: Mõned Sevilla poolehoidjad on juba otsustanud staadionilt koju minna. Nende jaoks tõotab tulla üks kurb õhtu.

Raul Ojassaar: Suures mängus on Dortmund kodus Tottenhami vastu juhtima asunud - 31. minutil lõi värava Pierre-Emerick Aubameyang.

Raul Ojassaar: Kolmanda värava on võõrsil löönud ka Leipzig - Monaco null, RB Leipzig kolm.

Raul Ojassaar: Mane murrab vasakult äärelt kasti, tema löögi küll Sevilla väravavaht tõrjub, aga otse Firmino jalale, kes palli tühja võrku lükkab! Kas mäng on juba poole tunniga tehtud?

Raul Ojassaar: LIVERPOOL 3:0! 30. Roberto FIRMINO!

Raul Ojassaar: Madridi Real on samuti juhtima asunud - võõrsil lõi APOELile värava Luka Modrić.

Raul Ojassaar: Vaat et kopipeist esimesest väravast - samalt poolt nurgalöök, samamoodi põrkas pall tagumise posti juurde, aga seekord on see Sadio Mane, kes palli võrku pistab!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL 2:0! 22. Sadio MANE!

Raul Ojassaar: Hetk hiljem saab lüüa ka Ben Yedder, kuid tema veab palli väravast mööda. Liverpooli kaitse rabistab.

Raul Ojassaar: POST! Sevillal on suurepärane šanss, kui Nolito lollitab ära Dejan Lovreni ja Joe Gomeze ning lööb peale, kuid väravavaht Karius tõrjub palli posti ning püüab selle seejärel kinni!

Raul Ojassaar: Sevillal on ka korralik võimalus - vasakkaitsja Scudero murdis kasti ning pääses terava nurga alt ka löögile, kuid põrutas palli küljevõrku.

Raul Ojassaar: Firmino värav oli Liverpooli Meistrite ajaloo kiireim tabamus!https://twitter.com/GracenoteLive/status/933061063028985856

Raul Ojassaar: Leipzig on tõesti hästi alustanud - nüüd tuli seal mängus juba 2:0!

Raul Ojassaar: Teistes mängudes on ka skoor avatud - RB Leipzig on võõrsil Monaco vastu juhtima asunud.

Raul Ojassaar: Nurgalöök lendab meestesaginast üle ning tagapostis täiesti vabaks jäetud Firmino viib Liverpooli juhtima!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL JUHIB! 2. Roberto FIRMINO!

Raul Ojassaar: Liverpool alustab hästi - Mane teenib kohe avaminuti lõpetuseks nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Meeskonnad on väljakul ning kohtumised on algamas!

Raul Ojassaar: Samal ajal peetakse mänge ka Inglismaa esiliigas. Kui eelmine kord kuulus Mattias Käit esimest korda Fulhami pingiotsale, siis täna on meeskonda naasnud paar vigastusest paranenud mängijat, mistõttu on eestlane paraku sedapuhku koosseisust väljas.

Raul Ojassaar: Enne tänaseid mänge löödi hunnik arve kokku:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/kui-suureks-hinnatakse-liverpooli-edasipaasusanssi-meistrite-liigas?id=80240014

Raul Ojassaar: Selle alagrupi esimene mäng Moskva Spartaki ja Maribori vahel lõppes dramaatilise 1:1 viigiga.http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/liverpool-sai-moskvast-hea-uudise?id=80241934

Raul Ojassaar: Tere õhtust kõigile jalgpallisõpradele! On taas aeg hakata kaasa elama Meistrite liiga jalgpallile ning ülim heameel on tõdeda, et täna saame väljakul näha ka meie oma Ragnar Klavanit, kes taas Liverpooli algrivistusse kuulub.