UEFA salaplaan: Meistrite liiga finaal võiks toimuda New Yorgis, Miamis või Dohas

"Kiiev on ilus linn, kuid sa ei saa alla saja euro enam trepialust tubagi. Teen ettepaneku, et tulevikus võiks otsustamise keskmes olla hotellide infrastuktuur ning valituks ei tohiks enam osutuda kohad, kus fännid peavad garaažis magama," ütles Ceferin.

Vutijuhtidele sai juba tegelikult mõnda aega tagasi selgeks, et linnu, mis on valmis pakkuma finaaliks piisavalt suurt staadioni ja fännide võõrustamiseks korralikku infrastruktuuri, on umbes tosina jagu. Selleks, et mängupaigad ei korduks (Wembley staadion Londonis on võõrustanud juba seitset finaali, kahte viimast vaid aastase vaheajaga 2011 ja 2013 - toim), on mõtlema hakatud sihtkohtade peale väljaspool Euroopat.

New York Timesi andmetel on tagatubades arutluse all olnud finaali korraldamine New Yorgis, Miamis ja Dohas. Eksperimendi korras plaanitakse katsetada UEFA Superkarikafinaali viimist väljaspoole Euroopat juba 2020. aastal. Sellele on aga resoluutselt vastu väiksemad riigid, kes näevad superkarikafinaalis ainust võimalust võõrustada mõnda suurt vutimängu.

