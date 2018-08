UEFA nimetas kolm jalgpallurit, kes kandideerivad aasta parima mängija tiitlile

Mohamed Salah lõi lõppenud hooajal Liverpooli särgis kõikide sarjade peale kokku 42 väravat ja andis 14 resultatiivset söötu. Lisaks aitas ta Egiptuse koondisel jõuda esimest korda pärast 1980. aastat jalgpalli MM-i finaalturniirile.

Luka Modric ja Cristiano Ronaldo võitsid Madridi Realiga kolmandat aastat järjest Meistrite Liiga. Luka Modrici vedamisel jõudis Horvaatia koondis jalgpalli MM-i finaali. Luka Modric valiti ka turniiri parimaks mängijaks.

Parima naisjalgpalluri valimisel on kolmeks kandidaadiks Pernille Harder (Wolfsburg) ja Lyonis mängivad Ada Hegerberg ja Amandine Henry.

Võitjad kuulutatakse välja 30. augustil, kui toimub Meistrite Liiga alagrupiturniiri loosimine.

