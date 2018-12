UEFA kinnitas kolmanda klubisarja loomist. Kas võimaluse saavad ka Eesti klubid?

Uuele sarjale pole veel ametlikku nime pandud, ent selle alagrupiturniiril hakkab sarnaselt praegusele Meistrite liiga formaadile olema 32 meeskonda, kellest 16 pääsevad edasi järgmisesse ringi. Enne kaheksandikfinaale peetakse aga play-off'is lisaring alagrupis teiseks jäänud meeskondade ning Euroopa liiga alagrupis kolmanda koha saanud tiimide vahel, et selgitada välja kaheksandikfinaali pääsejad.

Sarnaselt Euroopa liigale hakatakse ka uut sarja mängima neljapäeviti ning selle tulek tagab selle, et eurosarjade alagrupiturniiril saavad osaleda vähemalt 34 erineva UEFA liikmesriigi jalgpalliklubid - praeguse seisuga on Meistrite liiga ja Euroopa liiga alagruppides koht kindel 26 riigil. Eesti on hetkeseisuga UEFA vastavas tabelis näiteks 42. kohal, mis viitab sellele, et meie klubidel ei ole sugugi võimatu uue sarja alagrupiturniirile jõuda.

Varasemaga võrreldes on aga erinev see, et Eesti teine, kolmas ja neljas klubi ei mängi mitte Euroopa liiga kvalifikatsioonimänge, vaid liiguvad kohe uue võistlussarja kvalifikatsiooni. Riigi tšempion jääb mängima Meistrite liigat.

Euroopa liigat tõmmatakse aga oluliselt koomale: senise 48 meeskonna asemel jõuab seal alagrupiturniirile 32 tiimi. Seega suureneb kokkuvõttes ühel hooajal eurosarja alagrupiturniirile jõudvate klubide arv 70 pealt 86-le.