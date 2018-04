UEFA eemaldas Albaania klubi eurosarjadest kümneks aastaks

Euroopa jalgpalliliit UEFA määras kümneaastase eurosarjades osalemise keelu ja miljoni euro suuruse trahvi Albaania klubile Skenderbreu, kes jäi vahele laiahaardelise kihlveopettuse korraldamisega.

21. märtsil vastu võetud otsus pidi olema salajane, kuid see lekkis avalikkusesse sel nädalal läbi Albaania meedia. Kihlveopettuse organiseerijaks ja "ajuks" peetakse klubi presidenti Ardjan Takajd, kes on lubanud otsuse edasi spordiarbitraaži (CAS) kaevata.

Skenderbreu on alates 2011. aastast võitnud viis Albaania meistritiitlit. 2015. aastal jõuti esmakordselt Euroopa liiga alagrupiturniirile. UEFA kaks aastat kestnud uurimine tuvastas aga, et ligi 50 nende mängu selle aja jooksul on olnud kokkuleppemängud.

UEFA eetika- ja distsiplinaarkomisjoni 93-leheküljelise raporti kohaselt lõpetasid Skenderbreu palluri mitmes olulises mängus täisjõuga mängimise, aidates nii panustajatel võita suuri summasid. Raportis on ühtlasi välja toodud, et UEFA ametnikud said selle koostamise ajal anonüümseid tapmisähvardusi. Ävardustest on teavitatud politseid.