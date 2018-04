Tribüünile saadetud Pep Guardiola süüdistas kohtunikku Liverpooli eelistamises

Manchester City jalgpallimeeskonna peatreener Pep Guardiola pidi Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumise teist poolaega FC Liverpooliga vaatama tribüünilt.

Loomulikult oli Guardiola mängu järel hispaanlasest kohtuniku Antonio Mateu Lahoziga rahulolematu. Guardiola käis poolajavile järel õigusemõistjale oma pahameelt ka väljendamas ning niimoodi ta tribüünile sattuski.

Guardiola ei olnud rahul avapoolaja lõpus toimunud intsidendiga, kus Leroy Sane lõi värava, kuid kohtunik vilistas suluseisu. Nagu hiljem kordused näitasid, siis põrkas pall ManCity ründemängijale hoopis Liverpooli poolkaitsja James Milneri põlvest ehk Sane ei saanud suluseisus olla.

“Ta on kohtunik, kes tahab end tunda eriliselt,“ sõnas Guardiola mängujärgsel pressikonverentsil hispaanlasest kohtuniku kohta. “Ta on eriline. Kui kõik inimesed näevad ühte asja, siis tema näeb seda hoopis vastupidi. Rääkisime temaga. Teame teda.“

“Minu ära saatmine oli vale, kuna ma ei öelnud ühtegi vale sõna. Ma ei solvanud teda. Ma lihtsalt ütlesin, et see oli värav. Kui pall tuli Milnerilt, siis see ei olnud suluseis,“ sõnas ta. “Kui minna poolajale Liverpooli vastu 2:0 eduseisus, siis see on hoopis midagi muud.“