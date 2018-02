Tottenham tuli lootusetuna näinud seisust välja, City võitis suurelt

Meistrite liiga: Basel - Man City, Juventus - Tottenham

Juventuse ja Tottenhami vahel jääb ka seisuks 2:2.

City-Baseli mängus kõlab lõpuvile ning skoor jääb 4:0.

City ja Baseli mängus läheb mängijate vahel väikseks rüselduseks.

Viis minutit pluss lisaaeg veel mängida jäänud.

Christian Eriksen on täpne 72. mänguminutil. Kas 2:0 taga olnud Tottenham suudab ka võiduvärava leida?

TOTTENHAM VIIGISTAB! 2:2

Kane üritab ikka leida viigiväravat Juventuse vastu, kuid tulutult.

City teeb esimese vahetuse ja Sterlingu asemel saab platsile vigastusest taastuv Leroy Sane.

Ja City juhib 4:0! Tundub, et siin on kõik otustatud...

Serge Aurier sai hetk tagasi kollase kaardi, mis tähendab, et teisest mängust Juventuse vastu jääb ta kõrvalt vaatama.

Mängud on alanud taas!

JA HIGUAIN, KES OLEKS SAANUD KÜBARATRIKI, LÖÖB MÖÖDA! Ning ka selles kohtumises on poolaeg.

PENALTI JUVENTUSELE!

City ja Baseli kohtumises poolaeg!

Kane'i värav on tema selle hooaja seitsmes Meistrite liigas, mis ühtlasi on võrdne Steven Gerrardi püsititatud rekordiga 2008/09 hooajal.

Varem kaljukindlalt värava ees püsinud Gianluigi Buffon ei suuda Harry Kane'i peatada ning Inglismaa koondislane teeb 35. minutil seisu palju põnevamaks. 2:1 Juventus juhtimas.

Tottenham lööb ühe tagasi!

Siit näeb ka Higuaini teist väravat, mis tuli penaltist: https://twitter.com/AceMasters21/status/963505952518524930

Ja juba on 3:0! Tundub, et City vastu täna Basel ei saa. Resultatiivne on Sergio Agüero, kelle löök pole isegi nii tugev aga väravavaht lihtsalt ei liigugi.

City juhib 2:0! Värava lööb Bernardo Silva.

De Bruyne suunab nurgalöögi otse Gündoganile, kes peaga suunab palli otse väravasse.

City juhib 1:0!

Juventuse esimene värav ka pildis: https://twitter.com/hnnsmllr/status/963500838277861377

Ka teine värav läheb Gonzalo Higuaini nimele, kas kübaratrikk tuleb juba esimese poolajaga?

Juventus juhib 2:0!

Šveitsis pole aga esimese kaheksa minutiga midagi suurt juhtunud. City domineerib mängu, kuid ühtegi kindlat võimalust pole olnud.

Juventus on Meistrite liiga ajaloos löönud ainult ühe värava, mis on olnud kiirem, kui Higuaini värav. Allesandro del Piero oli natuke kiirem 1997. aastal, kui mängiti Manchester Unitedi vastu.

Juventus juhib 1:0! Värava lõi Gonzalo Higuain, kellel kulus ainult 78 sekundit, et meeskond juhtima viia.

Mängud on alanud!

Meeskonnad on tulnud väljakule ning loetud minutite pärast kõlavad mõlemas kohtumises ka avaviled!

Ja viimasena ka Manchester City alg-11: https://twitter.com/ManCity/status/963480404035547136

Baseli alg-11: https://twitter.com/FC_Basel_en/status/963481198981996546

Juventuse alg-11: https://twitter.com/juvefcdotcom/status/963484067768471553

Tottenhami alg-11 täna: https://twitter.com/SpursOfficial/status/963482028736905216