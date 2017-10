Tottenham on Realiga mänguks Wembley staadioni juba välja müünud

"Piletid meie mänguks Madridi Realiga Wembleyl on VÄLJA MÜÜDUD. Täname teid uskumatu toetuse eest!" säutsus Tottenhami klubi Twitteris.

Inglismaa mulluse hõbedameeskonna poolehoidjad loodavad Wembleyl nautida nii Portugali staari Cristiano Ronaldo kui Tottenhami endise tähtjalgpalluri Gareth Bale`i mängu.

Meistrite liiga H-alagrupi kahe vooru järel on nii Realil kui Tottenhamil täisedu kuus punkti, Dortmundi Borussia ja APOEL on siiani kaotanud mõlemad kohtumised.

