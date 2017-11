Tottenham näitas Madridi Realile koha kätte ja kindlustas edasipääsu

Kolmapäeva kõige oodatumas jalgpalli Meistrite liiga H-alagrupi kohtumises alistas Tottenham koduväljakul 3:1 Madridi Reali ning kindlustas koha kaheksandikfinaalis.

Tottenhami poolel lõi kaks väravat Dele Alli (27. ja 56. minutil) ning korra oli täpne Christian Eriksen (65. minutil). Külaliste ainsa tabamuse autoriks oli Cristiano Ronaldo (80. minutil).

Kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu on Tottenhamil koht 16 seas kindel. Tottenhamil on tabeliliidrina koos 10 punkti. Real on 7 silmaga teine. Dortmundi Borussial ja APOEL-il on koos 2 punkti.

Edasipääsu kaheksandikfinaali tagas ka Manchester City, kes alistas F-alagrupis võõrsil 4:2 Napoli. Võitjate poolel tegid skoori Nicolas Otamendi (34. minutil), John Stones (48. minutil), Sergio Agüero (69. minutil) ning Raheem sterling (90.+2. minutil). Võõrustajate väravate autoriteks olid Lorenzo Insigne (21. minutil) ning Jorginho (62. minutil).

ManCity'l on F-alagrupis koos 12 punkti. Teine on Donetski Šahtar 9, kolmas Napoli 3 ja neljas Feyenoord 0 silmaga.

Kolmapäevaste mängude tulemused:

E-alagrupp

Sevilla – Moskva Spartak 2:1

Liverpool – Maribor 3:0

Tabeliseis: 1. Liverpool 8 punkti, 2. Sevilla 7, 3. Moskva Spartak 5, 4. Maribor 1.

F-alagrupp

Napoli – Manchester City 2:4

Donetski Šahtar – Feyenoord 3:1

Tabeliseis: 1. Manchester City 12, 3. Donetski Šahtar 9, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0.

G-alagrupp

FC Porto – RB Leipzig 3:1

Istanbuli Besiktas – AS Monaco 1:1

Tabeliseis: 1. Besiktas 10 punkti, 2. FC Porto 6, 3. RB Leipzig 4, 4. AS Monaco 2.

H-alagrupp

Dortmundi Borussia – APOEL 1:1

Tottenham – Madridi Real 3:1

Tabeliseis: 1. Tottenham 10 punkti, 2. Madridi Real 7, 3. Dortmundi Borussia 2, 4. APOEL 2.