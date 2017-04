TÄNA: Veerandfinaal Bayern - Real viib vastamisi kunagise treeneritandemi Ancelotti - Zidane'i

Tänase UEFA jalgpalli Meistrite liiga põnevaim vastasseis on kahtlemata Müncheni Bayerni ja Madridi Reali kohtumine Allianz Arenal.

Lisaks sellele, et mängus on magus poolfinaalpilet, on tegemist endiste kolleegide duelliga. Bayerni treeneripingil istuv Carlo Ancelotti töötas 2013.-2015. aastani Realis, kus tema abiliseks oli just praegune Reali loots Zinedine Zidane.

Tervete meeste ja laatsareti nimekirja vaadates võib kerge eelise anda Realile, sest Saksamaa gigandil on vigastustega kimpus Mats Hummels, Thomas Müller ja Robert Lewandowski. Vigastuspausilt peaks täna õhtul naasma väravavaht Manuel Neuer.

"Astume vastu Bayernile, kes alustab alati tugevalt, kodus seda enam. Nad teavad, kuidas mängu domineerida ning nad üritavad mängida alati suurema intensiivsusega kui nende vastased," rääkis Zidane mängueelsel pressikonverentsil, kes ise peab leppima Pepe ja Raphael Varane eemale jäämisega. Kahtluse all on ka Dani Carvajali osalemine.

Zidane'i puhul sahistatakse, et ta ei saada täna korraga väljakule oma kuulsat BBC-nimelist ründekolmikut Bale - Benzema - Ronaldo, sest trio pole sihile jõudnud tervelt 613 koos platsil viibitud minutit. Ancelotti neid kuulujutte ei usu.

"Madrid on hetkel koduliigas kullakursil ning BBC kooslus töötab väga hästi. Ilma nendeta ei tekiks meil Reali vastu probleeme ning ma usun, et Zidane teab seda. Ma eelistaks muidugi, et BBC ei mängiks - parem oleks, kui Cristiano istuks pingil, Benzema tribüünil ja Bale vaataks mängu kodust," lausus itaallane.

Bayern ja Real on omavahel kohtunud tervelt 22 korda, mis teeb neist teineteisele kõige tuttavamad vastased UEFA võistlussarjades. 11 võitu on kirjas Bayernil, 9 Realil ja kaks korda on lepitud viiki. Väravate vahe on kergelt Bayerni kasuks (33:31). Viimati oldi vastamisi 2013/2014. hooaja poolfinaalis, kus Real võttis Ancelotti juhendamisel kahe mängu kokkuvõttes 5:0 võidu ja võitis hiljem klubile 10. Meistrite liiga karika.

Teises kell 21.45 algavas mängus võõrustab Madridi Atletico esmakordselt Meistrite liigas osalevat Leicester Cityt ning kell 19.45 peetakse pommirünnaku tõttu eilselt tänasele lükatud Dortmundi Borussia ja AS Monaco kohtumine.

Delfi vahendab jalgpalliõhtu sündmusi tekstipõhises otseülekandes.