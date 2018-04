TÄNA | Vastasseis, millest pole võimalik tüdineda: Madridi Real 26. korda Müncheni Bayerni vastu

UEFA Meistrite liiga tänases poolfinaalis lähevad vastamisi Müncheni Bayern ja Madridi Real, kes teineteisega kohtunud rekordilised 25 korda.

Euroopa tugevaimas klubisarjas mängitakse omavahel poolfinaalis seitsmendat korda. Mullu, kui madistati veerandfinaalis, võttis Real võõrsil 2:1 ja kodus 4:2 võidu, sillutades sellega teed klubi 12. Meistrite liiga tiitlile.

Real mängib poolfinaalis kaheksandat korda järjest (rekord), Bayern on viimase seitsme hooaja jooksul nelja hulka pääsenud kuuel korral.

Kõikidest omavahelistest play-off seeriatest on Real võitnud kuus ja Bayern viis. Poolfinaalide arvestuses juhib Saksamaa klubi aga 4:2. Viimased viis vastasseisu on kõik kaldunud Reali kasuks väravate vahega 13:4. Cristiano Ronaldo on viimases kolmes Bayerni vastu mängitud kohtumises löönud seitse väravat, kõikide osaletud kuue mängu peale on tal kirjas 9 tabamust.

Treenerid pildusid vastastikku viisakusi

Bayerni peatreener Jupp Heynkes, kes viis Madridi Reali 1998. aastal seitsmenda Euroopa meistrikarikani: "Mõned treenerid ei jõua kogu karjääri jooksul nii kaugele. Ma olen moodne mees - ma lähen sellistele mängudele vastu emotsioonideta. Mängu jooksul need kindlasti tulevad. Jalgpallifännide jaoks on see kindlasti spektaakel. Ma olen mänginud mõnede fantastiliste treenerite vastu nagu Johan Cruyff ja Marcelo Lippi. Ma olen Zinedine Zidane'i suur austaja ja naudin tõeliselt, kuidas Real tema käe all mängib."