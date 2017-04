Täna Torinos: kaitse vs. rünnak

Meistrite liiga veerandfinaalid pakuvad jalgpalligurmaanidele kaks eriti magusat duelli.

Kahtlemata on põnevust oodata ka paaridest Dortmundi Borussia – Monaco ja Madridi Atlético – Leicester, ent pilgud on siiski pööratud mujale: täna Torinosse, kus Juventus võõrustab Barcelonat, ja homme Münchenisse, kus taas madistavad omavahel Bayern ja Madridi Real.

Barca MSN-nimelist (Messi, Suárez, Neymar) ründetriumviraati hakkab ohjeldama BBC-nimeline (Bonucci, Barzagli, Chiellini, lisaks puurisuul Buffon) kaitsekindlus, kellele tänavu Meistrite liigas on löödud ainult kaks väravat.

„Jalgpall on väga lihtne mäng: sa pead hästi kaitsma ja hästi ründama. Edukalt kaitsmine on täpselt sama suur kunst nagu värava löömine. Seda ei tohi häbeneda. Kes tahab sõud, mingu tsirkusesse,” lausus Juventuse peatreener Massimiliano Allegri enne tänaõhtust suurt stiilide põkkumist, lisades, et palli valdamise protsent pole tema jaoks kunagi olnud eraldi eesmärk.

Rekordpaari kohtumine

Kui Juve ja Barca olid viimati vastamisi tunamulluses finaalis, siis Bayern vs. Real on Euroopa klubisarjade kõige sagedasem duell – omavahel minnakse vastamisi juba 23. korda. Lähiajalukku piiludes leiab huvitava fakti: 2014. aastal alistas Real praeguse Bayerni bossi Carlo Ancelotti juhendamisel poolfinaalis Baierimaa uhkuse kokkuvõttes koguni skooriga 5 : 0. „Kahtlemata on see vastasseis mulle isiklikus plaanis eriline,” ei salanud kogenud itaallane.

Homse lahingu eel kannab kumbki keskkaitses kadusid: võõrustajad peavad läbi ajama Mats Hummelsi, külalised Raphaël Varane’i ja Pepeta.