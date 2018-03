TÄNA | Ragnar Klavan ja Liverpool saavad teada Meistrite liiga veerandfinaalivastase

Täna loositakse UEFA peakorteris Nyonis Meistrite liiga ja Euroopa liiga veerandfinaalpaarid. Teiste seas saab oma järgmise vastase teada ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpool.

Meistrite liiga veerandfinaalidesse jõudsid tänavu nelja erineva riigi klubid: kolm Hispaaniast (Madridi Real, FC Barcelona, Sevilla), kaks Inglismaalt (Manchester City, Liverpool), kaks Itaaliast (Juventus, AS Roma) ja üks Saksamaalt (Müncheni Bayern).

Veerandfinaalide loosis enam piiravaid reegleid ei ole - kokku võidakse loosida nii ühe riigi meeskonnad kui ka samas alagrupis pallinud tiimid. Seega võib Liverpool vastaseks saada ükskõik millise seitsmest ülejäänud meeskonnast.

Kihlveokontorid ennustavad praeguse seisuga ihaldatud karika võitjaks Manchester Cityt, kelle triumfi tõenäosus on pisut suurem kui Barcelonal, Realil ja Bayernil. Selle neliku järel on järgmisteks meeskondadeks Juventus ja Liverpool, väga vähe usutakse Sevilla ja Roma šanssidesse.

Euroopa liigas on kaheksa sekka jõudnud klubid kõik eri riikidest: praeguse seisuga peetakse põhisoosikuteks Madridi Atleticot (Hispaania) ja Arsenali (Inglismaa), seejärel tulevad väikese vahega RB Leipzig (Saksamaa), Rooma Lazio (Itaalia) ja Marseille (Prantsusmaa). Vähem usutakse Lissaboni Sportingu (Portugal), RB Salzburgi (Austria) ja Moskva CSKA (Venemaa) võimalusi.

Omapärasel kombel on võimalik kahe Red Bulli meeskonna duell - see toimuks juhul, kui loos viiks vastamisi RB Leipzigi ja RB Salzburgi. Mõlema tiimi suursponsoriks on just Red Bull.

Loosiprotseduur algab Eesti aja järgi kell 13.00, Delfi Sport vahendab sündmusi otseblogis.