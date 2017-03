Täna õhtul peetakse jalgpalli Meistrite liigas kaks viimast kaheksandikfinaalide kordusmängu - Monaco üritab koduväljakul Manchester City vastu tagasi mängida avakohtumise 3:5 kaotuse, Madridi Atletico läheb kodus kaitsma 4:2 eduseisu Leverkuseni Bayeri vastu.

Manchester City peatreener Pep Guardiola ütles pressikonverentsil, et parim viis kaheväravalise eduseisu kaitsmiseks on rünnak. "Ma tunnen, et kui me väravat ei löö, kukume välja. Parim viis edasipääsu kindlustamiseks on ründamine. Monaco on väravate löömises parim meeskond maailmas. Nad on füüsiliselt võimsad ja kiired," kiitis Guardiola vastasmeeskonda.

Monaco juhendaja Leonardo Jardim usub, et täna näeb publik väga ründavat jalgpalli. "Ma arvan, et mõlemad meeskonnad hakkavad kõvasti ründama. Meie peame seda tegema, sest vähemalt kahte väravat on veel vaja. Suurim oht on Manchester City meeste individuaalne meisterlikkus, nad on suutelised igal hetkel skoorima. Mul on tunne, et vajame edasipääsuks vähemalt kolme väravat," arutles Jardim.

Prantsusmaa liigat juhtiv Monaco püsib koduliigas heas hoos, olles võitnud neli mängu järjest. Manchester City püsib kaotuseta alates jaanuari keskpaigast ning on viimasest viiest Premier League`i mängust võitnud neli. Tasavägises Inglise liigas hoiab City hetkel kolmandat kohta Chelsea ja Tottenhami järel.

” Mul on tunne, et vajame edasipääsuks vähemalt kolme väravat Monaco peatreener Leonardo Jardim

Meistrite liiga veerandfinaali on juba jõudnud Hispaania klubid Madridi Real ja Barcelona, Saksamaa meeskonnad Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia ning Inglise ja Itaalia meistrid Leicester City ja Torino Juventus.

Tänased mängud algavad kell 21.45. Delfi kajastab matšide tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.