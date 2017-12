TÄNA: Meistrite liigas peetakse viimane voor: Itaalia klubidel on käes tõehetk

Täna peetakse Euroopa jalgpalliväljakutel UEFA Meistrite liiga alagrupiturniiri viimase vooru kohtumised gruppides A kuni D. Delfi vahendab kell 21.45 algavaid mänge otseblogi vahendusel.

Üllataval kombel pole veel ükski kolmest Itaalia klubist taganud endale edasipääsu 16 parema hulka. Mullune finalist Torino Juventus kohtub täna võõrsil Olympiakosega ning võit kindlustaks neile edasipääsu. Neist punkti kaugusel ja kolmandal kohal asuv Lissaboni Sporting mängib samal ajal võõrsil Barcelonaga, kellel on play-offi pilet taskus.

C-alagrupis võtab teist kohta hoidev AS Roma kodus vastu Qarabaği. Õhkõrn edasipääsulootus on veel ka Madridi Atleticol, kes peab võõrsil kindlasti liidri Chelsea alistama ja lootma, et Roma jääb kodus võiduta. Inglismaa meistermeeskond on edasipääsu juba taganud.

B-grupis mängivad täna Müncheni Bayern ja PSG esikohale. Hetkel jäävad sakslased Pariisi tippklubist maha kolme punktiga. Omavahelise avamängu võitis PSG 3:0.

Tänased mängud:

A-alagrupp:

Benfica - Basel

Manchester United - Moskva CSKA

Tabeliseis: Manchester United 12 punkti, Basel ja CSKA 9, Benfica 0p.

B-alagrupp:

Müncheni Bayern - PSG

Celtic - Anderlecht

Tabeliseis: PSG 15p, Bayern 12, Celtic 3, Andrelecht 0.

C-alagrupp:

Chelsea - Madridi Atlético

Roma - Qarabağ

Tabeliseis: Chelsea 10p, Roma 8, Atletico 6, Qarabağ 2.

D-alagrupp:

Barcelona - Sporting CP

Pireuse Olympiakos - Juventus

Tabeliseis: Barcelona 11p, Juventus 8, Sporting 7, Olympiakos 1.