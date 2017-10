TÄNA MEISTRITE LIIGAS: Liverpool vajab Sloveenias hädasti võitu, Real võõrustab Tottenhami

UEFA jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna alagrupiturniiri kolmanda vooru kohtumistega.

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli ootab võõrsil tähtis mäng Mariboriga, kust oleks hädasti punktilisa vaja. Hetkel on Liverpoolil tabelis vaid kaks viiki, millega jagatakse 2.-3. kohta.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp vihjas, et ei pruugi täna algkoosseisus muudatusi teha, sest Mariboriga mäng on tõesti ülioluline. Nädalavahetusel, kui Liverpool tegi Manchester Unitediga väravateta viigi, olid klubi keskkaitses mäletatavasti Dejan Lovren ja Joel Matip.

"Kuulsin, et tavaliselt ei ole nende (Maribor) staadion välja müüdud, kuid seekord on. Tuleb eriline mäng ja eriline atmosfäär. Mina pean mõtlema just sellele (mängu tähtsusele), mitte aga kõigile mänguaja või Meistrite liiga kogemuse andmisele," sõnas Klopp pressikonverentsil.

H-alagrupis on täna vastamisi täiseduga jätkavad liidrid Madridi Real ja Tottenham Hotspur. G-grupis vajab hädasti võitu Prantsuse meister Monaco, kes võtab vastu siiani mõlemad mängud võitnud Besiktasi. Prantslastel on hetkel tabelis vaid üks punkt.