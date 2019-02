TÄNA | Meistrite liigas lähevad vastamisi Atletico - Juventus ja Schalke - Manchester City

Atletico püsib viimases kaheteistkümnes Meistrite liiga play-offi kodumängus kaotuseta, olles neist võitnud seitse ja viigistanud viis. Diego Simeone juhendamisel on Atletico seejuures Itaalia klubide vastu kaotuseta - Madridi tippklubi arvel on itaallaste vastu neli võitu ja kaks viiki.

Massimiliano Allegri juhendatav Juventus on aga viimasest viiest play-offi võõrsilmängust võitnud lausa neli. Itaallaste tähtründaja Cristiano Ronaldo on tänavu eurosarjas kahvatu olnud ja löönud kaheksa viimase mänguga vaid ühe värava. Ka Atletico pole Ronaldo jaoks mugav vastane, sest viimasest viiest mängust on portugallane neljal korral väravata jäänud.

Kui Atletico ja Juventuse mängus on keeruline favoriiti välja tuua, siis teises paaris on selge soosik Manchester City, sest Schalke on Bundesligas alles 14. kohal. ECI (Euro Club Index) kohaselt on City edasipääsemise tõenäosus lausa 88%.

"Pole midagi vägevamat Meistrite liiga play-offi mängust maailma ühe tugevama tiimi vastu. Usun, et meil on võiduvõimalus, kuid mõistagi pole me favoriidid," sõnas Schalke boss Domenico Tedesco.

Delfi kajastab kell 22 algavad kaheksandikfinaalid otseblogi vahendusel.