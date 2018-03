TÄNA MEISTRITE LIIGAS | Kas Klopp üllatab ja paneb Klavani ikkagi väljakule? Mida suudab Neymarita PSG tiitlikaitsja vastu?

Jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna kahe kaheksandikfinaali korduskohtumisega. Pariisi Saint-Germain võtab koduväljakul vastu tiitlikaitsja Madridi Reali, kellele avamängus 1:3 alla jäädi ning Ragnar Klavani koduklubi Liverpool läheb edasipääsu vormistama FC Porto vastu (avamäng 5:0).

Kuigi Liverpooli loots Jürgen Klopp on lubanud, et saadab väljakule parima võimaliku koosseisu ning teeb algrivistuses vajadusel vaid kosmeetilisi muudatusi, oleks meeldiv üllatus, kui ka eestlane üle pika aja mänguaega saaks.

"Rotatsiooni, sel viisil nagu teie ette kujutate, ei tule. Me austame Portot ja seda võistlussarja liiga palju, et põhimängijatele puhkust anda," ütles Klopp eilsel pressikonverentsil ja lisas: "Ma ei tea veel meie algkoosseisu, sest mul pole seda lihtsalt vaja. Homme hommikul on väike taktikaline treening ja siis selgub koosseis."

Klavan käis viimati platsil 14. jaanuaril, kui sekkus lisaminutitel vahetusest Manchester Cityga peetud Premier League'i kohtumisse. Pärast seda on eestlane olnud kimpus nii haiguse kui ka vigastusega.

Neymarita PSG üritab comeback'i

Tulemuse mõttes peaks Liverpooli - Porto heitlus olema aga küllaltki pingevaba võrreldes samal ajal Pariisis algava heitlusega, kus PSG lootused tagasitulekuks on märgatavalt suuremad. Suure põntsu Katari šeikide omanduses oleva meeskonna edasipääsuvõimalustesse pani aga hiljutine Neymari vigastus ja jalaoperatsioon.

PSG kulutas suvel 222 miljonit eurot, et Brasiilia vutiäss neil Meistrite liiga trofeed võita aitaks. Paraku peab Neymar veel kaua lõikusest toibuma ning on sihid seadnud juba suvisele MM-finaalturniirile.

Reali superstaar Cristiano Ronaldo on seevastu uuesti vormi tõusmas. Meistrite liigas on ta sel hooajal löönud värava kõigis seitsmes kohtumises ja kokku on tema arvel juba 11 tabamust. Kahur on paukuma saadud ka koduses liigas. Nädalvahetusel sai portugallasest kiireim La Liga 300 väravani jõudnud ründaja. Ronaldol kulus selleks 286 mängu, mis on 48 vähem kui senisel rekordiomanikul Lionel Messil.

"Neymari puudumine ei muuda meie jaoks midagi. On teisi mängijaid, kes tema asemel end tõestada tahavad. See võib mängu mõjutada, aga meie ettevalmistuses ei muuda see midagi," rääkis Reali peatreener Zinedine Zidane. "Me peame olema valmis ootamatusteks. Peame keskenduma sellele, et teha hea mäng, vähemalt 90-minutiline, võibolla isegi rohkem."

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.45. Delfi vahendab jalgpalliõhtu sündmusi tekstipõhises otseblogis, alustades juba kell 20.45 algkoosseisude edastamisega.