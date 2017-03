Täna õhtul selguvad jalgpalli Meistrite liigas taas kaks veerandfinalisti, kui 1/8-finaalide kordusmängu peavad Barcelona ja PSG ning Dortmundi Borussia ja Benfica.

Avamängudest võtsid Benfica ja PSG teatavasti võidu - kui portugallased alistasid kodus Dortmundi napilt 1:0, siis prantslased purustasid kodustaadionil suurfavoriidi Barcelona koguni 4:0.

Barcelona on viimased 14 kodustaadionil peetud Meistrite Liiga kohtumist võitnud, kuid täna on vaja seeria päästmiseks lüüa vähemalt neli väravat. Kui PSG jõuab ka Camp Noul väravani, peavad hispaanlased lööma juba kuus väravat.

"Kui meeskond suudab meie vastu lüüa neli väravat, siis suudame meie lüüa kuus väravat," teatas Barcelona peatreener Luis Enrique pressikonverentsil optimistlikult. "Avamängu tulemus oli väga selge, kuid see on siiski play-offi seeria ja me oleme alles poole peal. 95 minutiga võib palju juhtuda ja loodetavasti tuleb õhtu meie jaoks positiivne."

PSG boss Unai Emery ütles, et meeskond läheb kordusmängule sama enesekindlalt kui avakohtumisele. "Midagi pole muutunud - meie ainus mõte on mängida sama hästi kui avakohtumises. Oleme sama enesekindlald ja austame Barcelonat täpselt sama palju kui avakohtumise eel. Mõistagi on täna lisapinge, sest Barcelonal on fännide tugi."

Dortmundi Borussia peatreener Thomas Tuchel lubas Benficale kõva lahingu anda. "Peame avamängu ära unustama ning keskenduma olukordade loomisele ja väravate löömisele. Tunnen, et me suudame seda. Mis ka ei juhtuks, kindlasti anname vägeva lahingu," rääkis Tuchel, kelle meeskond purustas nädalavahetusel Leverkuseni koguni 6:2.

Tänased mängud algavad kell 21.45. Delfi kajastab mängude tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.